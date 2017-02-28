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Rio Karnavalında kaza: 20 yaralı
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Rio Karnavalında kaza: 20 yaralı

Brezilya'da düzenlenen Rio Karnavalında bir servis aracının kalabalığa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Brezilya'da düzenlenen Rio Karnavalında bir servis aracının kalabalığa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Rio de Janeiro'daki karnaval sırasında kalabalığa dalan bir samba okul arabası, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Brezilya polisi, sürücünün yakalanması için inceleme başlattı. New Town Altıncı Polis Bürosu Temsilcisi William Lourenço, saldırganın kim olduğunu net bir şekilde ifade etmenin henüz erken olduğunu, bunun yaralıların iyileşmesiyle beraber ifadelerine başvurularak açıklanacağını bildirdi. Ayrıca, kazaya karışan okul servisinin bağlı olduğu Paraiu do Tuiuti samba okulu, kazadan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan kaza nedeniyle okul yönetimi olarak çok üzgün olduklarını ve süreci netleştirmek adına her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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