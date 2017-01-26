Riekerink'ten 'Podolski' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transferi Podolski ayrılırsa yapacaklarını belirterek, 'Ama ondan çok memnunum. Dünya sınıfında bir oyuncu. Benim mutlaka gönlüm kalmasından yana' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transferi Podolski ayrılırsa yapacaklarını belirterek, "Ama ondan çok memnunum. Dünya sınıfında bir oyuncu. Benim mutlaka gönlüm kalmasından yana" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, "Evimizde oynayacağımız iki maçımız var ligde. Ondan sonra arada Başakşehir ile kupa maçı var. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Takım içindeki rekabet de artacak. Konya maçını hatırlarsanız yedek kulübesinde 4 genç arkadaşımız vardı. Lukas da yedek kulübesindeydi. Ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor. Antrenman temposu ile maç temposu birbirinden farklı şeyler. O yüzden asıl olan maç oynamaya hazırlar mı? Bazı arkadaşlarımızla ilgili kafamızda şüphelerimiz var ve buna yarın karar vereceğiz" diye konuştu.



"DERBİLERİ KESİNLİKLE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Beşiktaş maçını konuşmak için erken olduğunu dile getiren Riekerink, "Direkt rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağız. Deplasmanda Başakşehir ile oynayacağız. Kendi sahamızda oynamak avantaj ama o maça gelene kadar 3 önemli maçımız var. Maç maç düşünüyoruz ve o maçlarda iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Sonrasında Beşiktaş maçı düşünülür. Ligdeki durumumuza bakarsak derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki puan farkı daha da açılır" açıklamalarında bulundu.



"GÖNLÜM LUKAS PODOLSKİ'NİN KALMASINDAN YANA"

Transferin sonuna doğru gelindiğini hatırlatan Jan Olde Riekerink, "Baktığımızda şu anda Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues var. Önemli oyuncular ve takıma direkt katkısı olan oyuncular. 1 transfer daha olabilir ancak Podolski ayrılırsa yapılacak. Ama ondan çok memnunum. Dünya sınıfında bir oyuncu. Almanya Milli Takımı için yaptıkları ortada. Lukas'ın kalitesi tartışılmaz. Benim mutlaka gönlüm kalmasından yana. Transfer konusunda oyuncuların düşünceleri de çok önemli. Tabi ki kolay değil o kalitede oyuncu bulmak. Çin pazarı, Japon pazarı transfer dönemleri devam eden pazarlar. Ama gönlüm kalmasından yana. Ancak giderse bir transfer yapabiliriz. Şu an elimde bulunan kadroya çok güveniyorum. Lukas kalırsa ve transfer yapılmazsa hepsine çok güveniyorum. Bizi dinleyen ve istediklerimizi sahada uygulayan bir takımız. Sadece son paslarda biraz daha iyi olsaydık birçok şans bulabilirdik Karabük'e karşı. Genel anlamda da oyuncularımdan memnunum. Transfer dönemi bitinceye kadar biri gelirse ihtiyacımız olan biri olursa bu da bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.



"PODOLSKİ'NİN ŞU ANDA İŞİNE OLAN BAĞLILIĞI DA TAKDİRİ HAK EDİYOR"

"Lukas'ın ne düşündüğünü biliyorum" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Aklı tamamen bizimle beraber. Kendisi maçlarda yüzde yüzünü veriyor ve onu bu yönden takdir ediyorum. Oyuncunun şartları oluyor ama kulübün de şartları oluyor. Onun satılması için transfer edecek takımın da belli bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor. Podolski'nin şu anda işine olan bağlılığı da takdiri hak ediyor" dedi.



"GALATASARAY'IN PARASINI ÇÖPE ATAMAYIZ"

Kış transfer döneminin zor bir dönem olduğunun altını çizen Riekerink, "Sonuçta çok iyi bir oyuncu isterseniz o da takımında oynuyor oluyor ve bu tür transferleri yapmak gerçekten zor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız, transfer denemelerimiz devam ediyor ve biz de mutlaka bu konuyla alakalı bir şeyler yapıyoruz" diye konuştu.



KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR HAKKINDA

Jan olde Riekerink, takımda kadro dışı kalan ve sonradan affedilen Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou'nun durumu hakkında şöyle konuştu:

"Kampa giderken bütün takımla gitmek isterim ben de tabi ki. Ancak yaşanan bazı olaylar var ve verilmesi gereken cezalar var. Diğer taraftan bu isimler yeni oyuncular değil; Yasin ve Chedjou benim onlardan ne istediğimi bilen oyuncular. Fiziksel anlamda bireysel olarak antrenmanlarına da devam ettiler. Yasin takımdan bireysel anlamda uzak olduğunu düşünmüyorum. Chedjou ise takımla antrenmana başladıktan sonra o seviyeyi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.



"EREN KALİTELİ BİR İSİM"

Eren Derdiyok'un çok kaliteli bir forvet olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Sezona iyi başladı ancak düşüş yaşadı sonra. Sakatlıkları da oldu. Onun da sırası gelecek tekrardan. Taktiksel anlamda da Eren gibi forvetle oynadığınızda daha fazla orta yapmanız gerekiyor. Kanat oyuncularınızın özellikleri de çok önemli. Bireysel oyunculara baktığımızda birebirde etkili oyuncular kanatlarda oynayan oyuncularımız. Eren güvendiğimiz ve kaliteli bir isim. Onun da zamanı gelip iyi işler yapacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)