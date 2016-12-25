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Riekerink: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'
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Riekerink: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 5-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 5-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Jan Olde Riekerink, "Bugün takımızın gösterdiği performanstan ve sonuçtan gururluyum. Maçtan önce oyuncularımla konuştuğum bir konu vardı; son maça çıkıyoruz ve sahamızdayız. Maçtan önce, bu zamana kadar gösterdiğimiz şeyleri, yapmak istediklerimizi, bütün felsefemizi en iyi şekilde sahaya sürmemiz gerekiyor demiştik. Bugün de arkadaşlarımız hem top bizdeyken hem rakipteyken çok iyi iş çıkardı. Oynadığımız performanstan ve böyle güzel bir galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

"Sneijder'in motivasyonu sezon başından beri aynı şekilde devam ediyor"

Sneijder hakkında da konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Öncelikle motivasyon konusuna gelelim. Sneijder'in motivasyonu sezon başından beri en üst seviyede. Siz antrenmandaki isteklerini her zaman göremiyorsunuz ama maçlarda ve antrenmanlarda bunu gösteriyor. Bazı maçlarda olamayabiliyor, bazen top taşıyamıyoruz ama Sneijder gibi bir oyuncunuz varsa ona top taşıyıp defans arkasına koşular çok önemli. Bu konulara çok odaklanmıştık bugün de gördük. Onun katkısı bize çok çok büyük ama sezon başından beri motivasyonu aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"O motivasyonla ikinci yarıya hazırlanacağız"

Son dönemlerde iyi oynayan Galatasaray için sezona verilen aranın nasıl etki edeceği ile ilgili bir soruya ise Riekerink, "Son dönemde iyi oynayan bir Galatasaray var, belki de ara verilmesi bizim için mükemmel bir zaman değil. Bir taraftan da kötü sonuçlar alıp araya giren bir Galatasaray olsaydı daha da zor olurdu. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirip, o motivasyonla ikinci yarıya hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

"En önemli silahımızı kullandık"

"Aytemiz Alanyaspor gibi defansif rakiplere karşı oyun içinde büyümemiz gerekiyor" diyen Riekerink, "İlk 5-6 dakikada iyi başlayamayan bir Galatasaray vardı. Diğer taraftan da bizim en önemli silahımız, yani top kayıplarında yaptığımız o şok pres ve verdiğimiz reaksiyonla rakibi hataya zorladık. Top kaparak oyuna geri döndük. Bu tip defansif oynayan takımlara karşı biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor. Bunlarla beraber söz sahibi olmaya başladık. İlk yarı bittiğinde 2-1'di ve rakibin risk alması gerekiyordu. Rakibimiz biraz daha alan verdi bize" ifadelerini kullandı.

Selçuk'un taraftarların tepkisi yüzünden mi oyundan alınıp alınmadığı sorusuna ise Hollandalı çalıştırıcı, "Selçuk'un oyundan çıkmasının taraftarın verdiği tepkiyle alakası yok, sakatlıkla ilgiliydi" dedi.

Galatasaray'dan ödeme alamıyor mu?

5 aydır ödeme almadığı yönündeki haberler ilgili ise Riekerink, "Ben yönetimle iyi ilişkiler içinde olan bir hocayım. Her konuyu konuşuyoruz, herhangi bir problem yok. Bizim çok açık bir planımız var, bu plan doğrultusunda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak, iyi başlayan bir Galatasaray, sonra 4 maçta 3 mağlubiyet alarak performans anlamında aşağı indik. Sadece bu sonuç anlamındaydı. Takımımla gurur duyuyorum; zor zamanlara bile ayakta durdular ve lige tutunduk" dedi.

Video hakem açıklaması

Video hakem uygulaması ile ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Önemli olan futbolu daha çekici hale getirmek. Bunun için birçok kural tartışılıyor. Hollanda da bunlar konuşuyor. Diğer taraftan hakemler için çok zor, bu karar alınırsa onlar için de takımlar için de faydası olacaktır. Oyunun çekiciliğini kaybetmemesi lazım. Bildiğim kadarıyla hokeyde de böyle bir şey var. Belki futbolda da olabilir. Tuzlaspor maçı geliyor aklıma mesela; yediğimiz gol 3 metre ofsayt böyle bir şey olabilseydi, başvurabilirdik" dedi.
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