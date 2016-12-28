Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Riekerink: 'Kırmızı kartlar kulübe karşı yapılan bir hareket gibi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Riekerink: 'Kırmızı kartlar kulübe karşı yapılan bir hareket gibi'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou için, 'Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou için, "Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan, oyuncuların oynadığı oyundan dolayı utanç duyuyorum. Görülen kırmızı kartlar ve son maçta böyle bir sonuç olduğu için gerçekten üzgünüm. Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez. O yüzden bu iki kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

"Transfer için yoğun çalışıyoruz"

Transfer dönemin çok önemli olduğunu söyleyen Riekerink, "Çok yoğun çalışıyoruz. Kendi değerlendirmemizi yapıyoruz. Diğer taraftan finansal fair-play var. Kupa maçlarında oynayan oyunları fark yapamadılar. Benim de çıkardığımız sonuçlar var. Kulübün de çıkardığı sonuçlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Podolski bizim için önemli"

Alman futbolcu Lukas Podolski'ye Çin'den teklifi geldiği yönünde haberler hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Podolski bizim için çok önemli bir futbolcu. Çin de hem kulübe hem de oyuncuya çok ciddi paralar ödüyor. Kulüp konuşulup, karar verecek" dedi.

"Ahmet Çalık, opsiyonlarımızdan biri"

Jan Olde Riekerink Gençlerbirliği'nin milli futbolcusu Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Sezona 6 stoper ile başladık. Koray, Serdar sakatlık geçirdi. Chedjou Afrika Kupası'na gidecek. Salih, Antalyaspor'a gidecek. Ahmet iyi bir opsiyon. İyi oynuyor, milli takım oyuncusu" diye konuştu.

"Ceza olacaktır"

Hollandalı çalıştırıcı ayrıca karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou'ya ceza verilip verilmeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu yapılan davranışa ceza olacaktır. Yapılan iki kırmızı kart kabul edilemez. Hakem kararları doğru. Bu yaptıkları kulüp tarafından da kabul edilemez."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dursunbey'de eğitime kar engeli
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Başkent bembeyaz !
Anaokulu geri döndürmek için çalışacak
Bolu'da taşımalı eğitime kar engeli
İl Yürütme Kurulu Toplantısı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dursunbey'de eğitime kar engeli
Dursunbey'de eğitime kar engeli
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Başkent bembeyaz !
Başkent bembeyaz !
Anaokulu geri döndürmek için çalışacak
Anaokulu geri döndürmek için çalışacak
Bolu'da taşımalı eğitime kar engeli
Bolu'da taşımalı eğitime kar engeli
İl Yürütme Kurulu Toplantısı
İl Yürütme Kurulu Toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den İsrail-Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den İsrail-Filistin açıklaması
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi
Kaymakam Yılmaz'a hoş geldin ziyareti
Kaymakam Yılmaz'a hoş geldin ziyareti
Hisarcık'ta okullara 1 gün kar tatili
Hisarcık'ta okullara 1 gün kar tatili
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Başkent'te kar yağışı etkili oldu
Başkent'te kar yağışı etkili oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English