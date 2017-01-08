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Riekerink: 'İyi bir test olacak'
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Riekerink: 'İyi bir test olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ettifaq ile oynayacakları özel maç için, 'İki takım için de iyi bir test olacak. Buradaki deneyimlerimiz sezonun geri kalanında lazım olacak' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ettifaq ile oynayacakları özel maç için, "İki takım için de iyi bir test olacak. Buradaki deneyimlerimiz sezonun geri kalanında lazım olacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ettifaq maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir hazırlık maçı olacağına değinen Riekerink, "Türkiye'de son maçımızı 28 Aralık'ta oynadık. 2017'nin ilk karşılaşmasını ise 14 Ocak'ta oynayacağız. 6 günlük küçük bir ara verdik. Son 5 günümüzü Antalya'da kamp yaparak ve ikinci yarıya hazırlanarak geçirdik. İki tane önemli deplasman maçı ile başlayacağız. Bu nedenle burada yapacağımız maç ve hazırlıklar büyük önem taşıyor. Ligde 3. sıradayız. Liderle 3, ikinci ile 2 puan farkımız var. Önümüzdeki periyot çok önemli. Antalya'da geçirdiğimiz zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Kampın da sonunda iyi bir maç yapmak istedim. Ligin ikinci yarısına hazırlanmak için aynı şartlara sahip yerlerde oynamak önemli ama Antalya'da hava 11 dereceydi. Yarın maç saatinde ise 25 derece olacak" dedi.

Lig maçından önceki son karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Riekerink, "Galatasaray çok büyük bir takım. Tüm dünyadan oyuncuları izliyoruz. Türkiye'de Suudi Arabistan futbolunu da izleme şansına sahibiz. Rakibimizin videolarını da inceledik. Bu maç bizim için sezonun geri kalanına hazırlık ifade ediyor. Lig maçından önceki son karşılaşmamız olacak. Oyuncularımın neler yapabileceğini görmek istiyorum. Antalya'daki kampta antrenman performansı farklıydı. Bu nedenle bu maç bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.
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