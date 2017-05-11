Ribery'den 'Galatasaray' mesajı

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Galatasaray'da oynadığı dönemde kazandığı Türkiye Kupasını unutmamış.

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Galatasaray'da oynadığı dönemde kazandığı Türkiye Kupasını unutmamış.

2005-2006 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, sarı-kırmızılıları unutmadı. Ribery, o sezon Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek kazandıkları kupanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu ayrıca, "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu düştü.

