Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı kulübe veda ediyor.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı kulübe veda ediyor.

Beşiktaş formasıyla 2 yılda 37 müsabakada forma giyen Luiz Rhodolfo, geçen sene geçirdiği sakatlığın ardından toparlanamadı ve forma şansı bulamadı. Ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo ile siyah-beyazlı kulüp görüşmelere başladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Luiz Rhodolfo 2014'de Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin Euro'luk bedelle Gremio'dan transfer olmuştu.

