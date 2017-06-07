Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı kulübe veda ediyor.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Luiz Rhodolfo, siyah-beyazlı kulübe veda ediyor. Beşiktaş formasıyla 2 yılda 37 müsabakada forma giyen Luiz Rhodolfo, geçen sene geçirdiği sakatlığın ardından toparlanamadı ve forma şansı bulamadı. Ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo ile siyah-beyazlı kulüp görüşmelere başladı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Luiz Rhodolfo 2014'de Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin Euro'luk bedelle Gremio'dan transfer olmuştu.
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