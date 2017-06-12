Rhodolfo resmen açıklandı

Beşiktaş'ta forma giyen savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olduğu resmen açıklandı.

Beşiktaş'ta forma giyen savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer olduğu resmen açıklandı.

Brezilyalı oyuncu Rhodolfo'nun transferi Flamengo resmi internet sitesinden duyuruldu. İki sezon önce siyah-beyazlı ekibe katılan deneyimli savunmacının Flamengo'ya 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtildi. Luiz Rhodolfo, Beşiktaş'ta çıktığı 37 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

