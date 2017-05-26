Rezidansta 'silahlı şahıs' alarmı

İstanbul Ataşehir'de bir rezidansta elinde silah olduğu iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerince ikna edilen şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir'de bir rezidansta elinde silah olduğu iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerince ikna edilen şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ataşehir'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Silahlı olduğu iddia edilen Kenan Y. (26) rezidansın 13'üncü katında paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Rezidansa gelen asayiş ekipleri özel harekat polislerinden de destek alarak, olaya müdahale etti. İtfaiye ve 112 ekiplerinin de hazır bulunduğu operasyonda zanlı ikna edilip gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay ile henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (Metin Başar / İHA)
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