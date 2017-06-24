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Rezervasyon skandalı yaşanan otel mühürlendi
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Rezervasyon skandalı yaşanan otel mühürlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün bir otelde yaşanan rezervasyon skandalı sonrası söz konusu otel mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Bayram dolayısıyla rezervasyon yaptıran yüzlerce tatilci ise oluşturulan kriz masası tarafından başka otellere yerleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün bir otelde yaşanan rezervasyon skandalı sonrası söz konusu otel mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Bayram dolayısıyla rezervasyon yaptıran yüzlerce tatilci ise oluşturulan kriz masası tarafından başka otellere yerleştirildi.
Otele rezervasyon yaptıran ve dolandırıcılık olayından haberi olmayan onlarca tatilcinin sabah saatlerinde otele gelmesi sonucu tesis önünde izdiham yaşandı. Otel tamamen boşaltılarak mühürlenirken tatilciler görevliler nezaretinde başka konaklama tesislerine yerleştirildi. Otelin elektrik ve suyu da yetkililer gözetiminde kesildi. İçeride bulunan içecek ve yiyecekler otel mülk sahibinin talimatıyla başka tesislere aktarıldı.
Otelin faaliyetine son verdirildiği, kapıda bekleyen belediye ve polis ekiplerinin bayram boyunca gelecek tatilcileri belirledikleri konaklama tesislerine yönlendirecekleri öğrenildi. Bazı tatilcilerin otel lobisinde ve koridorlarında eşyalara zarar verdiği ve polis tarafından tutanak tutulduğu belirtildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülbüloğlu, "Konaklama tesisinde bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldık. Otelciler olarak toplanarak krizin aşılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Otelin faaliyet halinde olması imkansızdı. Yetkili birimlerce faaliyetine son verdirilerek belirlediğimiz nitelikli otellere bir günlüğüne bizim misafirimiz olarak kalacaklar. Bayramın birinci günü akşamından itibaren otelin niteliğine göre yaptırdığımız indirim ile 60-80 lira arasında ücret ödeyerek kalabilecekler. Kriz daha büyük boyutlara ulaşmadan kaymakamlık, emniyet, belediye ve turizmcilerimizin el birliği ile atlatılmıştır" dedi.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Durumu öğrendiğimizde oluşturduğumuz kriz masasıyla sorunların kısa sürede çözümüne gittik. Gece saat 04.00'den itibaren gelenler başka otellere aktarıldı. Otelin faaliyetine son verdirip kalan tatilcileri de başka otellere ücretsiz aktararak elektrik ve suyunu kesip mühürledik. Bir gün içinde kriz çözülmüştür. Konu ile ilgili İçişleri ve Kültür Turizm Bakanlığı bilgilendirilmiştir" dedi.
Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya koordinesinde polis ekipleri tarafından otel içinde ve çevresinde yağma ve zarar verme olaylarına karşı güvenlik tedbiri alındı. Otelin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları tutularak gelen tatilciler başka tesislere yönlendirildi.
(Vural Efecik/İHA)

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