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Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor
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Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? 5 gündür haber alınamıyor

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab kayıplara karıştı. Resmi kayıtlarda '8 Kasım 2017'de tahliye oldu' gözüken Zarrab'ın avukatı 'Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

ABD'de tutuklu bulunan ve 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan Reza Zarrab kayıplara karıştı. Adalet bakanlığı kayıtlarında 8 Kasım'da tahliye olduğu gözüken ancak önceki gün "Teknik hata oldu, hala cezaevinde" açıklaması gelen Reza Zarrab'tan avukatları da haber alamaz duruma geldi. 

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104' kayıt numaralı Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da internet sitesinde hala "8 Kasım 2017'de tahliye oldu" kaydı duruyor.

ZARRAB'IN AVUKATI: BEŞ GÜNDÜR BİZ DE HABER ALAMIYORUZ

Resmi kayıtlarda tahliye edildiği görülen Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

İLKİNDE TEKNİK HATA HEMEN DÜZELTİLDİ

Reza Zarrab'ın itirafçı olarak tahliye olduğu iddiaları ilk olarak 9 Eylül 2017 günü yaşanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104' kayıt numaralı Zarrab'ın tahliye olduğu gözüküyordu. Haberin duyulması üzerine savcılık "teknik hata" demiş ve o hata aynı gün düzeltilmişti.

'TEKNİK HATA' HALA DÜZELTİLMEYİNCE!

Zarrab'ın tahliye olduğu iddiası ikinci kez 10 Kasım günü gündeme geldi. Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104' kayıt numaralı Zarrab'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği kaydı yer aldı. Olayın duyulması üzerine önce davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı'nın sözcüsü, ardından da Zarrab'ın avukatları "yine teknik hata oldu" açıklaması yaptı.

Ancak Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104' kayıt numaralı Zarrab'ın 8 Kasım 2017'de tahliye olduğu bilgisi aradan geçen 5 güne rağmen hala düzeltilmedi.
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