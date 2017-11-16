Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!

ABD'de tutuklu bulunan ve bugün saat 19.00'da hakim karşısına çıkacak olan Reza Zarrab'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son dakika bomba iddialar Reza Zarrab davasını takip etmekle görevlendirdiği milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Cemal Okan Yüksel'den geldi.

Kısa bir süre önce Reza Zarrab'ın 'itirafçı' olacağına ilişkin iddialarda bulunan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, “Bize ulaşan bilgilere göre, Reza Zarrab, itirafçı olmayı kabul etti. Şu anda tanık koruma programına alındı ve tanık korumaya uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor” dedi.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Söylediklerinin en büyük kanıtının Güney New York savcısı Nick Biase'nin kişisel hesabından attığı Tweetlerde olduğuna dikkat çeken Aldan, "Twitter'da söylenen söz Reza Zarrab'ın ‘federal koruma, gözetimi' anlamı içeriyor. Eğer kişi tutuklu olmuş olsaydı ‘İn Prison' (Hapiste) kullanması gerekiyordu” dedi.

Aldan, Zarrab'ın hukuksal olarak tutuklu ama itirafta bulunduğu varsayıldığında mahkeme huzurunda itirafını tekrarlayacağı için de o zaman kadar başına bir şey gelmesin diye tanık programına alındığını tahmin ettiklerini söyledi.

'CEZAEVİNDE DEĞİL FBI EVİNDE KALIYOR'

CHP'li Aldan T24'e yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:

- Asıl mesele şu bize gelen bilgilere göre, Reza Zarrab, itirafçı olmayı kabul etti, şu anda tanık koruma programına alındı ve tanık korumaya uygun bir evde FBI tarafından tutuluyor.

BASŞAVCI BİASE'NİN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Güney New York Savcılık Sözcüsü Nick Biase'nin 5 saat kadar önce kamuoyuna twitter hesabından bilgi aktardığını gözlemledik. Burada, söylenen söz Reza Zarrab'ın ‘federal koruma, gözetim' anlamı içeriyor. Eğer kişi tutuklu olmuş olsaydı ‘İn Prison' (Hapiste) kullanması gerekiyordu.

'FBI'IN TANIK KORUMA PROGRAMINDA'

- Bu, Bir anlamda onun cezaevinde tutuklu olduğunu vurgulamadığına göre, bizim duyumumuz doğru gibi görünüyor. Reza Zarrab, Şu anda FBI'ın tanık koruma programı içinde diye düşünüyoruz. Aslında hem tutuklu, itirafta bulunmak isteyen tanık konumunda. Oradaki böyle bir hukuk anlayışı var.

'ZARRAB BELKİ DE TAHLİYE EDİLECEK'

Altaylı büyük bir felaket olur deyip uyardı Zarrab itirafçı olursa...

- Orada tutukluluğu var, 70-100 yıl arasında değişen bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Ama itirafçı konumunda olursa bu ceza miktarı olağanüstü inecek belki tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak tahliye edilecek.

- Şu anda hukuksal olarak tutuklu ama itirafta bulunduğunu varsayıyoruz biz mahkeme huzurunda da itirafının tekrarlayacağı içinde o zaman kadar başına bir şey gelmesin diye tanık programına alındığını tahmin ediyoruz.

ANLAŞMALI GİTTİ, SAVCIYA 248 İSİM VERDİ

Aldan'la birlikte Zarrab davasını takip eden Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de Açık İstihbarat sitesinde yayınlanan yazısında çarpıcı iddialar gündeme getirdi. İşte o iddialardan bazıları:

- Reza Zarrab 248 isim verdi. İçlerinde bakanlar ve iş adamları da var. Emine ve Bilal Erdoğan'a yaptığı bağışları da anlatmış. ABD'ye 17 Aralık tapelerini avukatları verdi. ABD'ye gitmeseydi İran tarafından öldürülecekti! Anlaşmalı gitti.