Reyes'in sözleşmesi uzatıldı

Real Madrid, deneyimli basketbolcu Felipe Reyes'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Real Madrid, deneyimli basketbolcu Felipe Reyes'in sözleşmesini 2 yıl uzattı. ACB Ligi ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanya'da ve THY Euroleague'de beklenenin altında kalan Madrid, iç transferde yıldız basketbolcusu Felipe Reyes ile tekrardan anlaştı. Eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reyes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız basketbolcu 2004 yılından beri formasını giydiği Real Madrid ile 5 İspanya Ligi, 6 Kral Kupası, 1 Euroleague ve 1 Eurocup şampiyonluğu yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, THY Euroleague'de bu sezon Madrid'de 53 sayı, 2.8 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.