Restoranlara satacaklardı: Tam 477 kilo

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla yurda sokulan 477 kilogram domuz eti ve et ürünleri ile 169 kilogram peynir ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurt dışından illegal yollarla Meriç Nehri üzerinden kayıklarla ülkeye sokulan domuz etlerinin ve peynir ürünlerinin bir araçla İstanbul'a götürüleceği ve lüks restoranlara satılacağı haberinin alınması üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol noktasında S.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada araç içerisinde toplam 477 kilogram et ve et ürünü ile 169 kilogram peynir ele geçirildi. El konulan et ve peynir ürünleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü S.D.'nin ise sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)