11.09.2017 08:39 Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Adana'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adana'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tam 22 el ateş açtı. Çatışmada Erkan Ç., Ömer K., Serkan K., Murat S, ve ismi belirlenemeyen 1 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğine, ismi henüz belirlenemeyen kişinin öldüğünü belirlerken, diğer yaralıları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat S. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan şahısları ait araçları incelerken, bir araçtan dolu şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, olay karışan Kemal D. ve diğer şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı.



