Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Adana'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tam 22 el ateş açtı. Çatışmada Erkan Ç., Ömer K., Serkan K., Murat S, ve ismi belirlenemeyen 1 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri olay yerine geldiğine, ismi henüz belirlenemeyen kişinin öldüğünü belirlerken, diğer yaralıları kentteki çeşitli hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat S. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan şahısları ait araçları incelerken, bir araçtan dolu şarjör ele geçirdi.
Öte yandan, olay karışan Kemal D. ve diğer şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Irma vardı ABD'de yıkılıyor 6.5 milyon kişi kaçıyor şok haberler
Dünyanın en şanslı insanı
THY'nin Miami seferine Irma kasırgası engeli
Davalar nedeniyle elektriğe hasretler
Ya otobüsün üzerine düşseydi !
Taksim'de kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Irma vardı ABD'de yıkılıyor 6.5 milyon kişi kaçıyor şok haberler
Irma vardı ABD'de yıkılıyor 6.5 milyon kişi kaçıyor şok haberler
Dünyanın en şanslı insanı
Dünyanın en şanslı insanı
THY'nin Miami seferine Irma kasırgası engeli
THY'nin Miami seferine Irma kasırgası engeli
Davalar nedeniyle elektriğe hasretler
Davalar nedeniyle elektriğe hasretler
Ya otobüsün üzerine düşseydi !
Ya otobüsün üzerine düşseydi !
Taksim'de kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı
Taksim'de kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı
Sosyal medyadaki tecavüz yalanına soruşturma
Sosyal medyadaki tecavüz yalanına soruşturma
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Koray Avcı hem hem güldürdü hem ağlattı
Koray Avcı hem hem güldürdü hem ağlattı
'Erdoğan'ı koruyan polisler FETÖ'den tutuklandı' iddiasına açıklama
'Erdoğan'ı koruyan polisler FETÖ'den tutuklandı' iddiasına açıklama
Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English