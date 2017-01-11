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Restorana giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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Restorana giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restorana girerek kasada bulunan para ile dizüstü bilgisayarı çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restorana girerek kasada bulunan para ile dizüstü bilgisayarı çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmeciliği yapan İnci Özol, sabah iş yerine geldiğinde masa üzerindeki dizüstü bilgisayarının ve kasada bulunan 150 liranın olmadığını fark etti. İş yeri güvenlik kamerasını inceleyen Özol, restorandaki hırsızlık olayını fark edince polise başvurdu. İş yerinde inceleme yapan polis, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"HIRSIZIN ACEMİ OLDUĞU BELLİ, 40 DAKİKADA YALNIZCA BİLGİSAYAR ÇALABİLMİŞ"
Sabah dükkana geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu fark edince hemen kamera kayıtlarına baktığını söyleyen İnci Özol, "Hırsız galiba kameranın kayıt cihazını zannederek laptopu almış. Polisler gelerek görüntüleri aldı. Hırsız camı kırıp içeriye girmiş. Bir başkası ise dışarıda gözcü olarak kalmış. Kasayı levye ile açmış, hatta unutarak tekrar gidip gelmiş. Her gün kasada sabah alışverişi yapılsın diye bir miktar para bırakıyorduk. Maddi hasarımız var. Hırsızın yüzü tamamen kapalı. Hırsız levyeyi alıp çıktıktan bir süre sonra tekrar gelip bilgisayarı alıyor. Neyse ki fazla bir şey yoktu. 100 lira nakit para, 50 lira da bozuk para vardı. Ancak bilgisayarımızın içindeki arşiv bizim için önemliydi" dedi.
İnci Özol, hırsızın pos cihazını kasa zannettiğini de belirterek, "Acemi olduğu her halinden belli, 40 dakikada yalnızca bir bilgisayar çalabilmiş" ifadelerini kullandı.
Polis, şimdi her yerde kaçan hırsızları arıyor.
(Özcan Saraç/İHA)
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