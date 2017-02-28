Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Resmi rezerv varlıkları arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Resmi rezerv varlıkları arttı

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla,döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 89,1 milyar dolara düşmüş,altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 13,4 oranında artarak 15,9 milyar dolara yükseldi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri(döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 36 milyon dolar artarak 12,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8,1 milyar dolar anapara, 3,9 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,8 milyar dolar bir ay, 1,3 milyar dolar 2-3 ay ve 7,9 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmakta. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 54,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
Resmi rezerv varlıkları arttı
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Dış ticaret rakamları açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı
FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı
PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?
PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?
Erdoğan ikisini birden çağırdı! İstanbul'da kritik görüşme!
Erdoğan ikisini birden çağırdı! İstanbul'da kritik görüşme!
Hac ücretleri açıklandı
Hac ücretleri açıklandı
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi avantaj yakaladı!
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi avantaj yakaladı!
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
Bu uygulamaya dikkat: Hedefi bankaların cep şubeleri
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
PKK yanlısı gazeteci Deniz Yücel tutuklandı!
Resmi rezerv varlıkları arttı
Resmi rezerv varlıkları arttı
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız
Dış ticaret rakamları açıklandı
Dış ticaret rakamları açıklandı
FETÖ operasyonunda 12 tutuklama
FETÖ operasyonunda 12 tutuklama
Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark
Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 12 puan fark
Evden 471 adet tarihi eser çıktı
Evden 471 adet tarihi eser çıktı
İnşaat sektöründe istihdam düştü
İnşaat sektöründe istihdam düştü
330 sanıklı darbe girişimi davası Ankara'da başladı
330 sanıklı darbe girişimi davası Ankara'da başladı
10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı
10 yıldır aranan PKK'lı yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English