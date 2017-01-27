Resmi Rezerv Varlıkları Aralık'ta yüzde 7,2 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 106,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 90,6 milyar dolara ve altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,8 oranında azalarak 14,1 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 12,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 8,1 milyar dolar anapara, 3,9 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar dolar bir ay, 2,7 milyar dolar 2-3 ay ve 8,1 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalarak 54,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

