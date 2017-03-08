Renkli boyacının ekmek mücadelesi

Iğdır'da kışın ayakkabı boyacılığı yapan Nurettin Aykuş, yazın da palyaçoluk yaparak geçimini sağlıyor. Aykuş, ayakkabı boyacılığı yaparken de ilgi çekmek için palyaço kıyafeti giyiyor.

Iğdır'da kışın ayakkabı boyacılığı yapan Nurettin Aykuş, yazın da palyaçoluk yaparak geçimini sağlıyor. Aykuş, ayakkabı boyacılığı yaparken de ilgi çekmek için palyaço kıyafeti giyiyor.

Iğdır'ın en işlek Caddelerinden biri olan Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde Soğuk kış şartlarında sabah erken saatlerde boya sandıklarıyla meydandaki yerlerini alan ayakkabı boyacıları, soğuğa direnerek ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

30 yıla yakındır ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Nurettin Aykuş, "Halkın ilgisini çekmek için palyaço elbisesi giyiyor ve ekmeğimi kazanıyorum halkta beni çok seviyor. Ayakkabıyı 3 TL'ye boyuyorum. Kış olduğu için şu anda günlük 50 ile 60 TL arası para kazanıyorum. Bu para yetmediği için ekstra palyaçoluk yapıyorum. Aileme karşı mahçup olmamak, geçindirmek ve onlara karşı suçlu duruma düşmemek için çalışmam lazım. Benim bu mücadelem çalışmayanlara örnek olsun. Bütün gençlerimiz mahvolup gidiyor. Bu arada çalışmak isteyene iş çok yeter ki yetenek ve beceri olsun" dedi.



"EKMEĞİMİ BOYACILIK YAPARAK KAZANIYORUM"

Ayakkabısını boyatan Abdullah Akar isimli vatandaş ise, "Nurettin kardeşimiz yıllardan beridir bizim ayakkabılarımızı boyar. Kendisi çok değerli bir arkadaştır. Iğdır'da sembolleşmiş bir kişidir. Kışın burada zor şartlar altında boyacılık, yazın ise Vali yolunda palyaçoluk yaparak çocukları eğlendiriyor .Arkadaşımız mesleğinde çok iyidir ve ekmeğini kazanıyor. Ekmek kazanmak her kesin kendi elindedir" şeklinde konuştu.

(Ercan Tunç/İHA)