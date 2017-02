Renault yeni F-1 aracını tanıttı

Renault Sport Formula 1 Takımı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen etkinlikle R.S.17'yi tanıttı.

2017 Renault Sport Akademisi'nin kadrosu da her biri 2017 boyunca Renault Sport Racing tarafından desteklenecek olan Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer ve Sun Yue Yang isimleriyle teyit edildi. Jack GP3 Serilerinde; Max, Jarno ve Sun ise 30 araçlık tarihi Formula Renault Eurocup'ta mücadele edecek. RS17Launch etiketiyle tanıtılan aracın lansman etkinliğine Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas; Başkan Jerome Stoll ve Renault Sport Racing İdari Direktörü Cyril Abiteboul ile birlikte Renault Sport Formula 1 Takımının üst düzey yönetimi, sürücüler ve Renault Sport Racing Özel Danışmanı Alain Prost da katıldı.

R.S.17 modelini, yarış sürücüleri Nico Hülkenberg ve Jolyon Palmer tanıttı. Üçüncü ve yedek sürücü Sergey Sirotkin de ismi duyurulanlar arasındaydı.



"KESİN VE ELLE TUTULUR BİR ADIM ATMAK NİYETİNDEYİZ"

Renault Sport Racing Başkanı Jerome Stoll R.S 17 hakkında bilgi vererek, "R.S.17 modeli Enstone ve Viry'nin bir arada planlayıp en başından itibaren geliştirdikleri ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Bu etkileşimin ortaya çıkardığı meyveler de bizi oldukça memnun etti. R.S. 17 son derece güzel bir otomobil. Otomobilin bize verdiği heyecanın yanı sıra BP ve Castrol markalarıyla birlikte gibi son derece önemli yeni ortaklarımız da oldu. 2017'ye ilişkin performans hedeflerimiz son derece açık. Performans ve sonuçlar açısından kesin ve elle tutulur bir adım atmak niyetindeyiz. Üreticiler Şampiyonasında amacımız beşincilik" dedi.

Renault Sport Racing İdari Direktörü Cyril Abiteboul, 2017'de ileriye doğru bir adım atmak için tüm şartların uygun olduğunu ifade ederek, "R.S.17 modeli birbirine entegre iki tesisimizin uzun çalışması sonucu ortaya çıktı ve bizler de onunla gurur duyabiliriz. Takımın her seviyesinde güçlü bir kadroya sahibiz; Nico ve Sergey'in de 2017'de Jolyon'a katılmasından çok memnunuz. Bununla birlikte padokun en güçlü sezon öncesi sponsorluk kampanyasının bir sonucu olarak da BP, Castrol, MAPFRE ve SMP Racing gibi son derece güçlü ortaklara kavuştuk. En hızlı büyüyen F1 takımıyız ve artık performansımızı pistte kanıtlama zamanı geldi. Hedefimiz her turda puan elde etmek" şeklinde konuştu.