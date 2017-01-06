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Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi
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Rektör Çomaklı, üniversite eski yöneticileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından, üniversitenin eski yöneticilerine akşam yemeği verildi. Birlik ve beraberliğin pekişmesi, ortak girişimler ve çözüm arayışlarının amaçlandığı yemeğe, Rektör Çomaklı ve yönetimi tam kadro katılırken, eski yönetimden ise rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve kurum müdürleri yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından, üniversitenin eski yöneticilerine akşam yemeği verildi. Birlik ve beraberliğin pekişmesi, ortak girişimler ve çözüm arayışlarının amaçlandığı yemeğe, Rektör Çomaklı ve yönetimi tam kadro katılırken, eski yönetimden ise rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve kurum müdürleri yer aldı.

Konukevi 2'de düzenlenen yemekte Atatürk Üniversitesi'nin bütün personeliyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversitenin menfaatleri ve gelişimi için eski-yeni yönetici farkı gözetmeksizin herkese görev düştüğünü söyledi.

Son 6 ay içerisinde ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Rektör Çomaklı, bu süreçte ülkemizi yalnız bırakmama adına her bir bireyin daha çok çalışması ve üretme katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Rektör adaylığı ve seçilme sürecinde eğitim, araştırma ve toplumla olan etkileşim misyonlarını her zaman ön planda tuttuğunu belirten Rektör Çomaklı, bu alanlarda büyük yol kat edildiğini ve daha ileri seviyeye ulaşacaklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla 3. Nesil Üniversite kavramında zihinsel dönüşümün sağlandığını ve artık herkesin sunumlarının başına 3. Nesil girişimci üniversite kavramını yazdığını vurgulayan Çomaklı konuşmasına şöyle devam etti: " Üniversitemizde var olan 23 araştırma merkezini gözden geçirerek güncellememiz ve birçoğunu daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunlara ek olarak faaliyet gösterecek birkaç tane daha araştırma merkezi kurabiliriz. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizde bu bağlamda şehrimizin çeşitli kurumlarıyla bir araya geliyoruz.

Üniversitemize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz sorusuna sürekli cevap arıyoruz. Çalışmalarımız hakkında sizlerin her zaman eleştirisine ve desteğine açık olacağız. Bütün derdimiz Üniversitemizi girişimci ve yenilikçi endeksle nasıl daha üst seviyeye çıkarabiliriz bunu düşünmeliyiz. Bunun için yönetici takımı kurduk ve kurumumuza hizmet yoluna çıktık.

Turizm Fakültesi'nin son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçtiğin söyleyen Çomaklı, hastanenin otel ve restoranını uygulamalı eğitim için bu fakülteye tahsis edildiğini ve bu sayede hem hasta yakınlarının konaklayabileceği, hem de öğrencilerin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde alabilecekleri bir formata dönüştürdüklerini belirtti. Aynı zamanda Ziraat ve Veterinerlik fakültelerinin gıda satış merkezlerini de birleştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırdık.

Sözlerimin başında dediğim gibi bizim derdimiz üniversitemizi var olduğu konumdan daha yukarılara çıkarmak. Bugüne kadar birçok hocamız üniversitemize hizmet etti. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde onların bıraktığı yerden aldığımız bayrağı, layığıyla taşımak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Başkaları yürürken bizim koşmamız lazım. Ülkemizin koşacak, çalışkan ve üretken neferlere ihtiyacı var. Bizlerden de bu bekleniyor. İnşallah verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Allah ülkemizin ve bizlerin yardımcısı olsun."

Rektör Çomaklı'nın konuşmasının ardından eski ve yeni yönetimin tecrübeli isimleri, yaptıkları çalışmalardan bahsederek çeşitli dilek ve temennilerde bulundular.
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