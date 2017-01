10.01.2017 16:46 Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde tertiplenen kahvaltıda, Erzurum'da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileriyle buluşan Rektör Çomaklı, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Programa, Rektör Çomaklı ve yönetim kadrosunun yanı sıra fakülte dekanları, merkez müdürleri ve daire başkanları da katıldı.



10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Erzurum'da görev yapan gazetecilerle bir araya gelmek ve bu özel günlerini kutlamak amacıyla kahvaltı programı düzenlediklerini ifade eden Rektör Çomaklı, gazetecilere görevlerinde başarı ve kolaylık diledi. Çomaklı, gazetecilerle veya diğer kuruluşlarla yapılacak toplantıların sık sık tekrarlanacağını vurgulayarak, üniversitenin daha iyi tanınması açısından belirli dönemlerde bir araya geleceklerini söyledi.



"Üniversite olarak yola çıkarken bilinen bir kavramı olan 3. Nesil girişimci ve yenilikçi üniversite olma isteğimizi her zaman ifade ettik" diyen Rektör Çomaklı, konuklara 3 Nesil üniversite kavramından bahsetti. Çomaklı: "Üniversiteler tanıtılırken temel misyonlarından bahsedilir. Tarihçelere bakacak olursak üniversiteler, nesil olarak tanımlanmıştır. Üniversiteler kurulduğu yıllarda tamamen eğitim-öğretim yapan kurumlardı ve bunlara 1. Nesil üniversite deniliyordu. Sanayi Devrimi'yle birlikte 19. yüzyılda üniversiteler, eğitim-öğretimin yanında AR-GE de yaparak topluma katkı sağlamış ve 2. Nesil üniversite adını almışlardır. 21. yüzyıla geldiğimizde ise artık üniversiteler, eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında topluma sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik, sanatsal vb. her alanda topluma katkı sağlayan bir kurum olarak 3. nesil üniversite olarak adlandırılmışlardır. 3. Nesil üniversite sadece üniversite-sanayi iş birliğinde değil, toplumun bütün kesimleriyle ilişkilidir. Üniversitenin başarı kriteri, bilginin ekonomiye sağladığı katkı kadarıyla ölçülebilir. Yani siz eğitim-öğretim ve araştırma yaparsınız ama bu toplumsal bir faydaya dönüşmemişse bir anlamı kalmıyor. Biz kendimize bir hedef koyduk. Görevi devraldığımızda üniversitemiz, Kalkınma Bakanlığı'nın girişimci-yenilikçi üniversite değerlendirmesinde 48. sıradaydı. Temel araştırmalarda Atatürk Üniversitesi, Türkiye'de değişik değerlendirmelerde 8 veya 9. sırada yer alıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Ziraat Fakültesi, US News raporuna göre Türkiye 1.'si ve dünya 163.'sü oldu. Bunun gibi birçok başarılı fakülte ve bölümümüz var" şeklinde konuştu.



Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından basın mensuplarına, Atatürk Üniversitesi hakkında slayt eşliğinde bir sunum yaptı. Gazetecilere başta üniversitedeki FETÖ ile mücadelenin aşamalarından bahseden Çomaklı, rakamlar üzerinden konuşarak, birçok üniversite mensubunun ihraç edildiğini ve aynı zamanda görevine geri dönenlerin de olduğunu söyledi. FETÖ araştırmasının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çomaklı, "Biz, FETÖ ile alakası olmayan hiç kimsenin asla zarar görmesini istemeyiz. Ancak, bu terör örgütüyle münasebeti olan her kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmayız." dedi.



Atatürk Üniversitesi'nin önde gelen birimlerinden de bahseden Çomaklı, konuklara Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversite Hastanesi, Proje Ofisi, Cazibe Merkezi, Çiftçi Eğitim Merkezi, Üniversite Çiftlikleri, Hayvan Hastanesi, Yapı İşleri, Ata Otel, Kalkındırma Vakfı gibi birimler hakkında bilgi verdi.



Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'da yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutladı. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü kavramlarının sık sık gündeme getirildiğine işaret eden Özsoy, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde milli ve manevi değerler dışında haber ve söylemlerde bulunan gazetecilerin, bu eylemlerini basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiyoruz. Gazetecilik milli ve manevi değerlere saldırmak onları yok saymak değildir" dedi.



Konuşmaların ardından birim merkez yöneticileri gazetecilere birimlerini tanıtarak, projeleri hakkında bilgi verdiler.



Toplantının sonunda Rektör Çomaklı, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.