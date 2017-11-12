12.11.2017 12:48 Rekoru kırıldı

NBA'de Los Angeles Lakers oyuncusu Lonzo Ball, en genç yaşta triple-double yapan isim oldu ve rekoru LeBron James'ten aldı. NBA'de Los Angeles Lakers oyuncusu Lonzo Ball, en genç yaşta triple-double yapan isim oldu ve rekoru LeBron James'ten aldı.

Lakers'ın çaylağı Lonzo Ball, takımının Milwaukee Bucks'a 98-90 yenildiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt ve 13 asist üretti. 20 yaş 15 günlükken triple-double yapan Ball, 'en genç yaşta triple-double' rekorunu LeBron James'ten aldı.

LeBron 20 yaş 20 günlükken triple-double yapmıştı.



