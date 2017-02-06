06.02.2017 12:36 Rekorların kraliçesi tahtta 65 yılı doldurdu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta 65. yılını doldurdu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta 65. yılını doldurdu.

Hem dünya üzerinde halen tahtta olanlar arasında hem de İngiltere Kraliyet tahtında en uzun süre kalma unvanını alan Elizabeth, 'Safir Jübilesi' olarak adlandırılan yıl dönümü için kutlama istemedi. Bugün aynı zamanda 2.Elizabeth'in babası Kral 4. George'un ölüm yıl dönümüne denk geliyor. 90 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth 1952'nin 6 Şubat günü henüz 25 yaşındayken taç takmıştı.

Ağabeyi Ananda Mahidolun ölümünün ardından 1946'da çıktığı tahtta 70 yıl kalarak en uzun süre hüküm süren kral ünvanını elinde bulunduran Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej geçtiğimiz Ekim ayında 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

(OS)

