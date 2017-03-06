Rekor artık Muslera'da

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin 'En çok forma giyen yabancı futbolcusu' oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin "En çok forma giyen yabancı futbolcusu" oldu.

Beşiktaş maçıyla birlikte Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden Nando, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı. Muslera, Antalya maçıyla birlikte de rekorun tek sahibi olmuş oldu. Nando'yu 188 maçla Zoran Simoviç; 185'er maçla da Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon izliyor.

