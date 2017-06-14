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Rekabet Kurumu'ndan 6 şirkete soruşturma
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Rekabet Kurumu'ndan 6 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu, 'ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak' gerekçeleriyle aralarında Sodexo ve Setcard'ın da bulunduğu 6 şirket hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, 'ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak' gerekçeleriyle aralarında Sodexo ve Setcard'ın da bulunduğu 6 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu aralarında Sodexo ve Setcard'ın da bulunduğu 6 şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rekabet Kurumu'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, şirketler hakkında 'ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sodexo Motivasyon Çözümleri A.Ş. (güncel ticari unvanı Sodexho Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.) ile Accor Servisleri International A.Ş.'nin (güncel ticari unvanı Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.) ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu işyerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.
Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada söz konusu uygulamalar incelenmiş, 01.07.2010 tarihinde 10-47/862-299 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28.12.2016 tarih ve 2010/4565 E., 2016/4508 K. sayılı kararı ile iptal edildi. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.Network Servisleri A.Ş.Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-16/224-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır".

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