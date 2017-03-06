Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada arama motoru Google'a soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Rekabet Kurulu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada arama motoru Google'a soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Rekabet Kurulu tarafından arama motoru Google'a soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu'nun resmi internet sitesinden duyurduğu bildiriye göre soruşturmaya gerekçe olarak mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışları ile Google ve orijinal ekipman üreticileri arasındaki sözleşmelerin Rekabet Kanunu'nun 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal etmesi gösterildi.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca; Google Inc., Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı".

