10.02.2017 22:31 'Rejim yerinde, bu hükümet sistemi değişikliğidir'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği ile rejimin değil hükümet sisteminin değişeceğini belirterek, 'Koalisyon denen döneme son veriyoruz. İstikrarlı, şeffaf bir yönetim için anayasaya evet diyoruz' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği ile rejimin değil hükümet sisteminin değişeceğini belirterek, "Koalisyon denen döneme son veriyoruz. İstikrarlı, şeffaf bir yönetim için anayasaya evet diyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle 67 milyon değerindeki 19 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Reşat Petek ile Burdur protokolünün katıldığı törende konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin üç büyük hedefi olduğunu belirterek, ayakta kalmanın yegane temelinin güçlü olmaktan geçtiğini vurguladı. Eroğlu, "Millet olarak biz gerçekten büyük bir milletiz. Şanlı bir tarihimiz var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği üç tane büyük hedef var. Şunu unutmayın hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir, dolayısıyla bizim atalarımızın Orta Asya'dan bu yana büyük hedefleri vardı. Kızıl elma denirdi, kızıl elma bir zaman Bağdat olmuş, Şam, Halep, İstanbul olmuş, Viyana olmuş, Roma olmuş. İnşallah onlar da zamanla, bizim de şu anda üç kızıl elmamız var. 2023 yılında Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına taşıyacağız" diye konuştu.



"GENÇLER 2053 YILINDA ŞANLI BAYRAĞIMIZI DAHA DA ZİRVEYE DİKECEK"

Anayasa değişikliğine yapılan eleştirilere de değinen Bakan Eroğlu, "Gençlerin hedefleri var. Şimdi diyorlar ki, 18 yaşını getiriyorsunuz anayasa değişikliğinde. Bunlar çoluk çocuk diyor. Yahu ne çoluk çocukluğu.18 yaş gerçekten çok önemli bir yaştır, dinamik bir yaştır. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onlara diyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerim. Dolayısıyla onlar özellikle memleket meseleleriyle alakadar olsunlar diye böyle bir ufuk açıyoruz. 18 yaşında gerekirse milletvekili olabilecek, 25 yaşına kadar herkes milletvekili olabilecek" dedi.

Gençlerin 2053 yılında şanlı Türk bayrağını daha da zirveye dikeceğinden emin olduğunu ve 2071 yılında Türkiye'nin küresel bir güç olacağını söyleyen Bakan Eroğlu, "Bakın biz göremeyeceğiz ama bunu Allah'ın izniyle bu millet başaracaktır. Bu millet kahraman bir millettir. Nitekim kahramanlığını 15 Temmuz'da da gösterdi" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destan gerçekten çok büyük bir destandır, dünya tarihine de bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçti" diyen Eroğlu, "Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi bütün terör örgütleri, başta alçak FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerinin şerrinden muhafaza etsin" dedi.



"REJİM YERİNDE, BU HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİDİR"

Anayasa değişikliği ile rejimin değişeceği iddialarına cevap veren Bakan Eroğlu, "Arkadaşlar rejim değişiyor diyor. Ne rejimi yahu. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Cumhuriyet yerinde, bayrağımız yerinde, her şey yerinde, anayasanın ilk dört maddesi yerinde. Rejim falan değişmiyor, değişse değişse biz inşallah gıda rejimini değiştireceğiz. O şekilde beslenme rejimi değiştireceğiz, sigara içmeyeceğiz, o şekilde rejim budur. Rejim yerinde, bu hükümet sistemi değişikliğidir. Çok başlı yönetimden hızlı karar alacak bir hükümet sistemidir. Meselenin özü budur, lütfen itiraz edenler maddeleri bir okusun" diye konuştu.

Türkiye'deki geçmiş hükümetleri hatırlatan Bakan Eroğlu, "Türkiye'deki hükümetlere baktığımız zaman 1923'ten 2003'e kadar bakın kaç hükümet değişmiş, 65-66 hüküme. Neticede bölün yıla ortalama bir hükümetin ömrü 15 aydır. Şimdi 15 ayda bir bakan öyle işi bilmiyorsa, bir takım otellerdeki pazarlıklar falan gelmişse, hangi kapıdan girip hangi kapıdan çıkacağını bilinceye kadar bakanlığı biter. Bu dönemde hiçbir şekilde büyük projelere el atılamaz, günübirlik çözümler inşallah bu dönemde sona erecek. Artık istikrarlı, bakın Amerika'da kaç yıl geçti bir tane devlet başkanı hariç tamamı süresinde tamamlamıştır. Halbuki bizde 65'ci hükümet hangi yılda başa gelmesi gerekiyordu. Biz şu anda hükümetteyiz, yani 15 ayda bir hükümet yönetemez, bir proje düşünülemez. Bu nedenle koalisyon denen döneme son veriyoruz. İstikrarlı, şeffaf bir yönetim için anayasaya evet diyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, Burdur'a yapılan yatırımları aktardıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 67 milyon değerindeki 19 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bakan Eroğlu, törenin ardından partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada da geçmiş hükümetleri işaret ederek, "Yani geçmişteki hükümetlere baktığınız zaman bunların ömürleri çok kısa, büyük projeler yapma imkanı yok, 15 ay bakarsanız ortalama. 15 ayda hiçbir büyük proje yapılamaz, zaten bürokrasi de bu bakan gidecek diye o bakanı parmağında oynatır. Hükümet sisteminin mutlaka değişmesi gerekiyordu. Sayın Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanımız arasında çok güzel uyum var. Ama geçmiş hükümetlere baktığınız zaman iki başlılıktan bu millet çok şey çekmiştir. Hatırlayın en son anayasa kitapçığını Sayın Sezer attı Ecevit'e, kriz çıktı ortaya. Daha önce rahmetli Özal'la hatırlarsanız Yıldırım Bey arasında, Demirel'le Çiller arasında ve hatta rahmetli demokrasi şehidi Menderes ile Celal Bayar arasında, İnönü ile Atatürk arasında böyle itilaflar çıkmıştır. Bu da Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil etmiştir. Sürekli koalisyonlar olmuştur. Koalisyon dönemlerinin tekrar yaşanmaması, Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında kavga olmaması, süreklilik olması gibi pek çok sebepler dolayısıyla hükümet sistemi değiştirilmesi kararlaştırıldı. Allah razı olsun, gerçekten 18 madde indirildi ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ve AK Parti'nin birlikte çalışmaları neticesinde bu Meclisten geçerek halkın oylamasına sunuldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı, buna göre 16 Nisan'da Pazar günü halk oylaması yapılacak. Bu halk oylaması çok önemli, bunu bizim inanarak müdafaa etmemiz lazım. Bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin büyümesi ve büyük devlet statüsü kazanması ve geleceğe doğru emin adımlarla yürümesi için bu referandumun evet ile neticelenmesi lazımdır" dedi.

Konuşmasının bitiminde "Burdur sizde var mısınız?" diyerek destek sözü alan Bakan Eroğlu, yüklenici firma yetkilileri ile de tesislerin teslim tarihleri konusunda pazarlık yaptı. Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Afyonkarahisar'a hareket etti.

(Hayal Girişim /İHA)

