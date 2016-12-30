Rejim yanlısı terörist gruplar ateşkesi ihlal ediyor

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, rejim yanlısı yabancı terör gruplarının artan ihlallerine maruz kalıyor.

AA muhabirinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgilere göre, özellikle rejim yanlısı ve İran destekli yabancı terörist gruplar, öğleden sonra ateşkes ihlallerini artırmaya başladı.

Rejim ordusu, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden Şam'ın Barada Vadisindeki belde ve köylere havadan varil bombaları ile saldırırken, yabancı terörist gruplardan Hizbullah, bölgeyi füze ve top ateşine tuttu. İlerleyen saatlerde Hizbullah'ın karadan saldırıları yoğunlaştı.

Yabancı terörist gruplar, Halep güney kırsalında Azzen dağı, Buveyda köyü ve Hadır beldesi ile ülkenin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Cebbase el-Haşeb beldesindeki muhalif bölgelerini füze ve toplarla hedef aldı.

Rejim ordusu El Hıdır tepesine saldırdı

Esed ordusu da Hama'nın Halfaya, Akrab, Latamna ve Ziyare beldeleri ile Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cisrin beldesinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri karadan karaya füzelerle vurdu. Rejim ordusu ayrıca Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesindeki El Hıdır tepesi ve civarına saldırdı.

Muhalif kaynaklar, en yoğun ve sık saldırıların Hizbullah ile diğer yabancı unsurların bulunduğu cephe hatlarından yöneltildiğini, bilhassa Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'nin ateş altına alındığını bildiriyor.

Gece yarısından sabah saatlerine kadar, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr eş Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör grupları yer yer saldırılar düzenlemişti.

Ancak saldırılarda can kaybı meydana gelmemiş, ateşkes büyük ölçüde korunmuştu.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.