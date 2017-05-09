Rejim güçleri Kefre Zeyt'i bombaladı

Güvenli bölgeler oluşturma anlaşmasının imzalanmasının üçüncü gününde Suriye rejim güçleri ve destekçileri Hama civarındaki kasabaları bombaladı.
Güvenli bölgeler oluşturma anlaşmasının imzalanmasının üçüncü gününde Suriye rejim güçleri ve destekçileri Hama civarındaki kasabaları bombaladı. Zeynel Abidin dağında konuşlu rejim güçleri Hama'nın kuzey yakınlarındaki Kefr Zeyt kasabasına 40 roket saldırısı yaptı. Saldırılarda 7 kişi yarlandı. Diğer taraftan, sabahtan itibaren Suriye rejim güçleri Latmana şehrini bombaladı. Bombalamada çok sayıda binada büyük hasar meydana geldi. Bombalamanın Rusya, İran ve Türkiye tarafından güvenli dört bölgenin oluşturulması anlaşmasının imzalanmasından üç gün sonra meydana gelmesine dikkat çekildi. (Abu Mucahit El Halebi / İHA)
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