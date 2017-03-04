'Rejim değil, değişime direnen ana muhalefet sorunu var'

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir'deki mitingde yaptığı konuşmasında CHP'yi eleştirerek, 'Türkiye'de rejim sorunu yok. Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Asıl problem CHP'nin kafasında' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir'deki mitingde yaptığı konuşmasında CHP'yi eleştirerek, "Türkiye'de rejim sorunu yok. Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Asıl problem CHP'nin kafasında" dedi.

Cacabey Meydanındaki mitingde halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğini vatandaşımız istedi biz yapıyoruz. Sayın Bahçeli 'Önce memleketim ve milletim' dedi. Bu yolculuğa beraber çıktık. Türkiye'yi bölmeye çalışanlar bir kez daha 16 Nisan'da derslerini alacaklar" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili şunları söyledi:

"18 yaşında siyasete girmenin yolunu açıyoruz. CHP, 'Biz varken gençlerin siyasette ne işi var' diyor. Gençler 15 Temmuz'da o gece en önde onlar vardı. Onun için siyaset sizin hakkınız. Onun için seçilme yaşını 18'e indirdik. Ana muhalefet partisi buna karşı çıkıyor. Kendisine rakip geleceğini biliyor. 18-25 yaş arasında 7,5 milyon gencimiz var. Sizin bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmanıza rıza göstermeyenlere 16 Nisan'da cevabınızı hazırlayın" dedi.

"Türkiye'de Cumhuriyet 1923'te kurudu. Rejim değişiyor diyorlar. Türkiye'de rejim sorunu yok" diyen Yıldırım, "Değişime direnen bir ana muhalefet sorunu var. Asıl problem CHP'nin kafasında. Başörtüsü problemi olduğu zaman yasağı ne için aldırdılar, rejim değişecek diye. Başörtüsü yasağı kaldırıldı, rejim değişti mi? Milletin bunları tanıması lazım. Bunlar milleti korkularla bu günlere getirdiler. Bu anayasa değişikliği istikrar getiriyor. Bu çift başlılık olmasaydı Türkiye'de bugün 65. Hükümet 2183 yılında kurulabilecekti. Zayıf hükümetler ve koalisyonlar nedeniyle iktidarlar darbelerin oluşması için bir alt yapı teşkil etti. Bu değişiklikle hükümeti artık doğrudan sandıkta siz kuracaksınız.

Anayasa değişikliği Erdoğan için yapılıyor diyorlar. Bu değişiklikle gelecek sistem 17 Nisan'da başlamıyor. 2019 seçimlerine kadar bu hükümet iş başında. Yapılacak seçim sonrasında bu sistem uygulanacak. Bütün değişiklikler yapılacak ve önümüzdeki yapılacak seçimlerde her şey hazır hale gelecek. Bunların hukuktan haberi yok, anayasa değişikliğini bile okumamışlar.

Bu sistemle vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Tek adam olmaz' senin için iki tane Cumhurbaşkanı seçelim. Nasıl olacak? Tek adam olacak patron da millet olacak. Köprü yapıyoruz, hızlı tren yapıyoruz önce hayır diyorlar, en önce onlar kullanıyor. Bunlar böyle" ifadelerini kaydetti.

(Alparslan Ötüken - Enderhan Öz/İHA)