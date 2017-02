'Reis'in galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan 'Reis' filminin galası yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisinin, yönetmenliğini ise Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği başrollerinde ise Reha Beyoğlu (Recep Tayyip Erdoğan), Özlem Balcı (Emine Erdoğan), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Erdoğan'ın çocukluğu), İsmail Hakkı, Volkan Başaran ve Ayhan Eroğlu'nun yer aldığı Reis filminin galası büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Maslak TİM Show Center'da gerçekleşen galaya iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldı. Filmde rol alan ünlü oyuncular, gala öncesi basın açıklaması yaptı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran Reha Beyoğlu, "Film sürecinde Cumhurbaşkanımızın hiçbir müdahalesi olmamıştır. Bilgi nezdinde belki ufak bir bilgi sahibi olabilir ama film sürecine hiç müdahale etmedi. Kendisi ile 1 Haziran'da iftar yemeğinde karşılaştık. Orada ilk kez filmden haberi oldu. Daha sonra yapımcımız ile kendisini ziyaret ettik. Kendisine kitapçık ve filmin fragmanını verdik. Biz ayrıldıktan sonra 'Çok benzerimi bulmuşsunuz. Biran gençliğimi gördüm' diye bir cümle kurmuş. Bu beni çok onure etti. O onur her zaman içimde yaşayacaktır. Bu bir siyasi film veya propaganda aracı değildir. Hiçbir amaç güdülmemektedir. Beyaz perdede Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamak paha biçilemez bir duygudur. Oynarken çok duygulandım. Severek oynadım. Mimiklerini hiç çalışmadım. Ben zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı içimde yaşıyorum. Ben bendeki reisi, reis projesindeki beni oynadım" diye konuştu.



"HAYATIMDA BANA GELEN EN GÜZEL TEKLİFTİ"

Filmde Emine Erdoğan'a hayat veren ünlü oyuncu Özlem Balcı ise, "Hayatımda bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki kabul etmişim. Filmi seyircinin takdirine bırakıyorum. Emine Hanımla bir sene öncesinde bir belgesel gösteriminde tanışmıştık. Beni takip ettiğini söylemişti. Bu beni çok mutlu etmişti. Hayran olduğum biri tarafından takip edilmek sevilmek beni çok mutlu etmişti. Bir yıl sonra da böyle bir film nasip oldu" dedi.



"ERDOĞAN'I OYNAMANIN BÜYÜK ONUR VE GURURU İLE OYNADIM"

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren oyuncu Reha Beyoğlu, "Ben Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. Bu filmde oynarken hiç yarını düşünmedim. Türkiye Cumhuriyetinin bir tane reisi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben Recep Tayyip Erdoğan olamam. Ve sadece Reis filminde onu canlandırmış bir aktörüm. Ama oynarken Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamanın büyük onur ve gururu ile oynadım. Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sevenlerini mutlu edebilirsem ne mutlu bana. Umarım bu emeğimizin karşılığını gişede alırız" dedi.



"HERKES ÖN YARGISINI BİR KENARA BIRAKIP İZLERSE..."

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" diyen Özlem Balcı, "Cumhurbaşkanımız dünyaya kendini kanıtlamış çok güçlü bir siyasetçidir. Ama bunu derken kimse filmde politik bir amaç aramasın. Filmde politik bir amaç yoktur. Ismarlama bir film değildir. Herkes ön yargısını bir kenara bırakıp izlerse bunu görecektir. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diye düşünüyorum. Bende rolüme bunu düşünerek adapte oldum. Cumhurbaşkanımızın başarısı, gücü zorluklarda ki mücadelesi bence eşinin de ona destek olması ile alakalıdır" diye konuştu.

Galaya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Devlet büyüklerimizin hayatını konu alan bu filmlerin gelecek nesiller açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise, "Bu tür filmler genel anlamda kalıcı belge olarak sonraki nesillere aktarılması için önemlidir. Aksi halde gençli tabi unutabiliyor. Kitaplara yazsanız da filmdeki etkinliği her zaman bulamıyorsunuz. Emeği geçen bütün oyuncuları ve ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Galanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan davetliler ise filmi çok beğendiklerini söylediler. Galanın yapıldığı günün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe denk gelmesi ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir kere ölür bir insan, öleceksek adam gibi ölelim" sözünün ön plana çıktığı sinema filmi ise 3 Martta vizyona girecek. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen "Reis" Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.

(Mehmet Altunışık - Murat Ergin / İHA)