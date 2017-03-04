'Reis'e Avrupa'dan engel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin özel gösterimi Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Oyuncu Reha Beyoğlu, şer odaklarının filmden dahi rahatsız olduklarını, filmin Avrupa'da gösteriminin engellendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin özel gösterimi Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Oyuncu Reha Beyoğlu, şer odaklarının filmden dahi rahatsız olduklarını, filmin Avrupa'da gösteriminin engellendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin özel gösterimi Altıeylül Belediyesinin düzenlediği etkinlikle gerçekleşti. Film gösterimi öncesinde verilen kokteylde Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, oyuncu Reha Beyoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve kurum müdürleri bir araya geldi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte filmi izleyen Reha Beyoğlu'na hayranlarının ilgisi yoğun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Reha Beyoğlu,"Filmimiz vizyona girdi. Davetlerle ilgili yoğun bir talep var. Bu talepler karşısında vazgeçemeyeceğim yerlerden birisi de Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, değerli Zekai Kafaoğlu'nun davetini kıramazdım. Dün akşam filmin Ankara'da galası yapıldı. Filme ilgi çok güzel. Burada da yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalıklar reis sevdasını gösteriyor. Bu bir başlangıç, reis sevenler bu filme olan ilgiyi arttırdıkça Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanımızın hayatının serileri devamı olarak çekilecektir" dedi.

Özel gösterime ev sahipliği yapan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, başarılı oyuncuyu tebrik ettiğini söyledi. Başkan Kafaoğlu, "Reha Bey'i filmin tanıtımı dolayısı ile bir ay önce Balıkesir'de ağırlamıştık. Jeneriklerini izlediğimiz filmi merakla bekliyorduk. Ben Balıkesir halkını, Türk halkını, Cumhurbaşkanımızı seven gönüldaşları bu filmi izlemeye davet ediyorum. Gerçekten izleyemeyenler büyük bir şey kaçırırlar. Bir dünya liderinin nasıl yetiştiğini görmeleri adına fevkalade önemsiyorum" şeklinde konuştu.



'ŞER ODAKLARI'

Oyuncu Reha Beyoğlu, filmi izlemeden önce kısaca filmi izlemeye gelenlere seslendi. Beyoğlu, "Reis filmi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan ve belediye başkanlığı döneminde şiir dolayısı ile cezaevine girdiği dönemleri anlatıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamaktan onurlu ve gururluyum. Ben filmde oynadığım için bana bilgisi geliyor. Şer odakları şuan kuduruyor. Avrupa'ya gidemiyoruz, izin verilmiyor. Bir çok Avrupa ülkesi can güvenliğiniz yok diyerek filmi sokmuyorlar. Allah'ın izni ile kıracağız. Cumhurbaşkanımızı siyasi mecrada bir numara yaptık, sanatta da bir numara yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler Reis filmini izledi.

(Bahadır Demirçeviren / İHA)