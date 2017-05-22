Reina yıkıldı!

Reina'daki yıkımın nedeni ile ilgili ise net bir bilgi alınamadı.

Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.

Ajansların geçtiği haberler şu şekilde:

Reina'da Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri daha önce alınan yıkım kararını uyguladı.

Sabah 06.00'da yıkıma başlayan ekipler yaklaşık 2 saat içinde Reina'nın tamamını yıktı. Sadece giriş bölümü kaldı. Reina yetkileri de durumu yıkım sırasında öğrendi.

BELEDİYE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır.

Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir.