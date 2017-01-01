Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı Noel baba kıyafetli iki kişinin yaptığı iddia ediliyor.

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda bir polis şehit oldu. Gelen ilk bilgilere göre 2 vatandaş hayatını kaybetti.

Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TERÖR SALDIRISI MI?

Ünlü gece kulübü Reina'daki uzun namlulu silahlarla yapılan saldırının Mafya hesaplaşması mı? Yoksa terör saldırısı mı? olduğu henüz belli değil.

EL BOMBASI ATILDI!

Son gelen bilgilere göre İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne yapılan saldırının el bombası ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği bildiriliyor.

SALDIRGAN TUVALETE SAKLANDI

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.



Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

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