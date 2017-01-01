Reina'ya Kalaşnikoflu saldırı! ABD 10 gün önce uyarmış...

İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralananların olduğu bilgisi geliyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

NOEL BABA KIYAFETLİ İKİ KİŞİ SALDIRDI

Saldıyı Noel Baba kıyafeti giyen iki kişinin gerçekleştirdiği öğrenildi. Henüz doğrulanmayan iddiaya göre saldırıda yaşamını yitirenler var.

Noel baba kıyafetli 3 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiği iddia ediliyor.

REİNA'NIN SAHİBİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in haberine göre Mehmet Koçarslan saldırıya ilişkin şunları söyledi: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”