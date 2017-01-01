Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübüne yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahlarla Noel Baba kılığında gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

Saldırıyı Noel baba kıyafetli iki kişinin yaptığı iddia ediliyor.

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler: