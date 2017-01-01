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Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
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Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı

Reina'ya terör saldırısı sonrası son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Reina'yı kana bulayan terörist öldü mü, kaçtı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Reina saldırganı hakkında son durumu açıkladı.

Reina'ya terör saldırısı son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Reina'yı kana bulayan terörist yakalandı mı, öldü mü? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist hakkında son durumu anlattı.

Teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, şunları söyledi.

İnsanlık dışı katliam gerçekleştirildi. 20 kişisinin kimliği belirlendi, 15'i yabancı. Bir katliam gerçekleştirildi. Saldırganın bir kişi olduğu görünüyor.

Mont, pantolon seklınde içeriye silahla tarayarak girmiş ve içerde de farklı bir giysiyle çıkmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerinde devam ediyor.

Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun." Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: "Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMAMIŞTI

reina saldırganı kimdir ne olduReina saldırısına ilişkin tek detaylı açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, saldırının bir terörist saldırı olduğunu ve ilk belirlemelere göre 35 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ancak saldırganın akıbetine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYDİ ARAPÇA KONUŞTU

Reina saldırganına ilişkin bilinen bilgiler oldukça sınırlı. Saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği açıklanırken, görgü tanıklarının aktardığına göre saldırı anında terörist Arapça konuşuyordu. Reina'ya bir taksiyle geldiği de belirlenen saldırganın bindiği taksi emniyet güçlerince incelemeye alındı.
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