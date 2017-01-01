Reina terör saldırısı: 39 ölü / İstanbul’daki saldırıda ölenlerin isimleri bekleniyor

Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırganın ateş açması sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR HASTENELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı.

BAZI VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI

Saldırıdan kaçmak için bazı vatandaşların can havliyle denize atladığı iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerinin sayısının 39'a yükseldiğini, kimliği belli olanlardan 16'sının yabancı 5'nin Türk olduğunu belirtti.

Soylu ayrıca, 4'ü ağır 69 yaralının tedavi altında olduğunu açıkladı.