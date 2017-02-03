Reina saldırısıyla ilgili önemli gelişme!

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, '' tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA KATİLİN EŞİ DE BULUNUYOR

Şüpheliler arasında saldırgan Abdülkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.

KARISI DA DEAŞ MENSUBU

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Zarina N.'nin saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi olduğu ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekildi.

KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞ

Zarina N.'nin yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizlediği belirtilen yazıda, “Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullanmıştır” denildi.

2 DEAŞLI ÇOCUĞU GÖTÜRDÜ

Şüpheli Zarina N.'nin yakalanmadan bir gün önce saldırgan erkek çocuğunu eve gelen iki DEAŞ'lı teröristce tespit edilemeyen Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evine götürüldüğü anlatıldı.

Ayrıca yazıda söz konusu kadının, kocası tarafından, “Burada kalırsanız zarar görürsünüz” demesinden sonra kaldığı evden DEAŞ'lılar tarafından alınarak Esenyurt'taki YTS evine götürüldüğü de anlatıldı.