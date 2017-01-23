Reina saldırısını kullanarak 300 bin TL dolandırdı

Trabzon'da 'Reina' saldırganının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan Bekir Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 300 bin TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Trabzon'da 'Reina' saldırganının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan Bekir Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 300 bin TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da ağına düşürdüğü kişilere kendini polis olarak tanıttıktan sonra "İstanbul Reina saldırganı Abdülkadir Masharipov'un yakalandığı Esenyurt'taki evde eşinizin bir listede ismi bulundu" diyerek hesaplarındaki paraları dolandıran Bekir Ç., Trabzon İstihbarat Müdürlüğü'nün çalışması ile Trabzon ve Şanlıurfa Emniyeti'nin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Bekir Ç.'ye yardım ettiği öne sürülen Murat A. da gözaltına alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Burada yapılan çalışmada Bekir Ç.'nin Trabzon'da 300 bin TL'lik vurgunu aynı yöntemi kullanarak telefon dolandırıcılığı şeklinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adliyesi'nde sevk edilen iki kişiden Bekir Ç. tutuklanırken, Murat A. ise serbest bırakıldı.

