Reina saldırısında flaş gelişme

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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