Reina saldırısında flaş gelişme

İstanbul'daki Reina katliamının ardından İzmir'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

İstanbul'daki Reina katliamının ardından İzmir'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

Yılbaşı gecesi İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı Reina saldırısının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri İzmir'de operasyon düzenledi. 4 Ocak'ta Buca ve Bornova ilçelerinde yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan incelemede, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, gece görüş dürbünü, keskin nişancı tüfeği dürbünü, operasyonel fener, çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport ve yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, terör saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları öğrenildi. Öte yandan zanlıların, DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimat verdiği İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. 10 erkeğin emniyetteki sorgusu devam ederken, İzmir'de turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenilen 11 yabancı uyruklu kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)