Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

Reina saldırısında FETÖ izi var mı?

Yılbaşı gecesi İstanbul'da yaşanan Reina saldırısı aslında son dönem terör saldırılarının bir devamı niteliğinde.

10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta polise, 17 Aralık'ta Kayseri'de askerlere ve 19 Aralık'ta Rus Büyükelçi Karlov'a yapılan saldırı, birbirini izleyen ve her yönüyle iyi düşünülmüş hata payı bırakılmayan profesyonel eylemlerdi. Her birinin ince hesaplanmış hedefleri vardı.
Hedeflerin ne zaman, nerede ne yapacakları, hangi pozisyonda olacakları ve ruh halleri dahi hesaba katılmış. Son Reina saldırısına, profesyonelliğin en tepe noktası demek yanlış olmaz. Saldırgan içeride kalabileceği zamanı bile iyi ayarlamış, toplam 7 dakika... İçeri girme süresi, katliamı gerçekleştirme tarzı onun profesyonel hatta terör uzmanı bir polisin deyimiyle daha önce toplu katliam deneyimi olduğunu gösteriyor.

Suikastçı- teröristin bu özellikleri iki önemli ilişkisine işaret ediyor. İlki, profesyonelliği ve soğukkanlılığıyla bir istihbarat örgütüyle ilişkisine, diğeri ise hedefi iyi seçmesiyle "devleti içeriden" bilmesine... Özellikle de emniyeti...

Şimdi buraya bir nokta koyup, İstanbul'da son 20 günde olağandışı artan güvenlik önlemlerine dikkat çekelim.

Saldırının gerçekleştiği Kuruçeşme- Boğaz hattını bilenler hatırlar, son günlerde gözle görülür biçimde olağan dışı bir polis kontrolü vardı.
Hatta saldırının gerçekleştiği Kuruçeşme- Bebek hattında silahlı polislerin yoğunlaşması toplum tarafından "N'oluyor?" denecek noktaya gelmişti. Bütün bunların yılbaşı gecesine yönelik olduğu da biliniyor.

Peki, o gece durum neydi? Polis aynı hassasiyeti o gece de gösterdi mi? Bu sorunun cevabını o kanlı geceyi yaşayan iki Reina çalışanı verdi. Biri saldırıdan üç saat önce yaşadığı güvenlik kontrolünü anlattı:

"O gece yoğun olacağımız için birkaç arkadaşa hamburger almak için dışarı çıktım. Dönüşte Reina'ya birkaç yüz metre kala polis kontrolü vardı.

Polis hamburgerlerin içine kadar baktı.

Sıkı bir kontrolden geçerek geri döndüm." Diğeri de aynı şeyi saldırıdan yarım saat önce yaşadı: "Reina'dan kısa süreliğine bir yere gidip gelmek için ayrıldım. Bir kilometre sonra polis kontrolü vardı.

Üstünkörü değil dikkatli bir aramadan geçtim." Şimdi şu soruyu soralım: O gece de kontroller sürdüğüne göre Reina'yı kana bulayan terörist o aramaları nasıl geçti? Anlatılanlara ve sonuç önlenemediğine göre güvenlik zafiyeti olduğu kesin. Ancak şu da bir gerçek; güvenlik zafiyeti sadece bizde değil, yılda istihbarata 80 milyar dolar harcayan ABD'de de yaşanıyor.

Ama bir başka ihtimal daha var; bütün bu önlemlere rağmen bu saldırı gerçekleştiyse o başka ihtimale de bakmak gerekiyor; o da devletin içidir... Yani güvenlik güçlerine ve istihbarata sızmış kripto unsurlar. Daha iki hafta önce bir polis tarihte eşine az rastlanır bir suikastla bir büyükelçiyi öldürmedi mi?

Bu tezi doğrulayan ve Türkiye'deki güvenlik zafiyetini derinleştiren asıl tehlike de burada saklı. Bu nedenle başımız terör saldırılarından kurtulmuyor. O tehlikelerden ilki, 1950'li yıllardan beri "milli" istihbaratımızın yabancı istihbarat örgütlerinin güdümünde olması, ikincisi ise yine o istihbarat örgütleriyle ilişkili FETÖ'nün devletin güvenlik güçleri içinde oluşturduğu tahribat ve hâlâ kripto FETÖ unsurlarının varlığı.

Reina ve diğer saldırıların bu kadar rahat gerçekleştirilmesi ve sarsıcı olmasında devlet içinde hâlâ etkili olan bu yapıların destek olmadığını kim söyleyebilir? DEAŞ'ın bir aparat olduğunu herkes biliyor, asıl buralara bakmak ve bu işin üzerinde ciddiyetle durmak gerekiyor.

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
3 OCA
2017
Reina saldırısında FETÖ izi var mı?
1 OCA
2017
CIA-MİT Pentagon- Genelkurmay
31 ARA
2016
Biten bir yıl ve yeni bir dünya
30 ARA
2016
‘MİT müsteşarı değil, CIA şube müdürüydüm’
29 ARA
2016
FETÖ ve mafya
27 ARA
2016
İktidar isteyen CHP’lilere duyurulur
25 ARA
2016
FETÖ için profesyonel ekip
24 ARA
2016
PKK’yı doğduğu yer bitirecek
23 ARA
2016
Vietnamlı Kim Phuc ve PKK terörü
22 ARA
2016
FETÖ iki lidere de düşman
20 ARA
2016
CHP özür dileyecek mi?
17 ARA
2016
Trump, Barzani’yi mi PKK’yı mı tercih edecek?
11 ARA
2016
‘Devlet devletliğini yapsın, siyaset de siyasetliğini’
10 ARA
2016
O gece o 9 kişi İmralı’ya mı gidecekti?
9 ARA
2016
Moskova görüşmelerinin şifresi
7 ARA
2016
AK Parti’de fire olmaz
6 ARA
2016
Sol, 15 Temmuz ve kriz akbabaları
3 ARA
2016
Başkanlık sistemi ve CHP’nin 2007 hali
2 ARA
2016
HDP’yi bu noktaya Öcalan mı getirdi?
1 ARA
2016
FETÖ bir Gladyo davası
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reina saldırısında FETÖ izi var mı?
Reina saldırısında FETÖ izi var mı?
Öğrenci işi bilgisayar soğutma tekniği
Öğrenci işi bilgisayar soğutma tekniği
Erzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı
Erzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı
Bu yolda 200 kaza oldu
Bu yolda 200 kaza oldu
Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak
Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak
Elektrik kesintisi nedeniyle Gebze'deki OSB'lerin 5 günlük zararı 300 milyon euro
Elektrik kesintisi nedeniyle Gebze'deki OSB'lerin 5 günlük zararı 300 milyon euro
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ankara'da korkutan yangın
Ankara'da korkutan yangın
Ankara Emniyetinde üst düzey görev değişimleri
Ankara Emniyetinde üst düzey görev değişimleri
Erdoğan 3 lider ile telefonda görüştü
Erdoğan 3 lider ile telefonda görüştü
18 DEAŞ'lı öldürüldü, 37'si yaralandı
18 DEAŞ'lı öldürüldü, 37'si yaralandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English