Reina saldırısında FETÖ izi var mı?

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısıyla ilgili verdiği bilgiler çok konuşulacak.

DEAŞ'ın aparat olduğunu düşünen Sabah yazarı Mahmut Övür, arkasındaki asıl gücün FETÖ olabileceğini yazdı.

Reina katlimamını kaleme alana Sabah gazetesindeki bugünkü köşesinde Övür, o gece Reina çevresindeki olağanüstü önlemlere dikkat çekiyor.

Önce "O gece de kontroller sürdüğüne göre Reina'yı kana bulayan terörist o aramaları nasıl geçti" sorusunu yönelten Övür, cevabını ise böyle veriyor:

BÜYÜKELÇİ SUİKASTI

(...)Bütün bu önlemlere rağmen bu saldırı gerçekleştiyse o başka ihtimale de bakmak gerekiyor; o da devletin içidir... Yani güvenlik güçlerine ve istihbarata sızmış kripto unsurlar. Daha iki hafta önce bir polis tarihte eşine az rastlanır bir suikastla bir büyükelçiyi öldürmedi mi?

Bu tezi doğrulayan ve Türkiye'deki güvenlik zafiyetini derinleştiren asıl tehlike de burada saklı.

KRİPTO FETÖ UNSUNLARININ VARLIĞI

Bu nedenle başımız terör saldırılarından kurtulmuyor. O tehlikelerden ilki, 1950'li yıllardan beri "milli" istihbaratımızın yabancı istihbarat örgütlerinin güdümünde olması, ikincisi ise yine o istihbarat örgütleriyle ilişkili FETÖ'nün devletin güvenlik güçleri içinde oluşturduğu tahribat ve hâlâ kripto FETÖ unsurlarının varlığı.

DEAŞ'IN BİR APARAT OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Reina ve diğer saldırıların bu kadar rahat gerçekleştirilmesi ve sarsıcı olmasında devlet içinde hâlâ etkili olan bu yapıların destek olmadığını kim söyleyebilir? DEAŞ'ın bir aparat olduğunu herkes biliyor, asıl buralara bakmak ve bu işin üzerinde ciddiyetle durmak gerekiyor."