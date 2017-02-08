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Reina saldırısında 10 şüpheliye tutuklama talebi
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Reina saldırısında 10 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında eylemin planlayıcılarından Abdurrauf Sert'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında eylemin planlayıcılarından Abdurrauf Sert'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü saldırısına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 10 şüphelinin, savcılık sorgularının ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasayı ihlal" suçlarından tutuklanması istendi. Şüpheli Abdurrauf Sert'in ayrıca 29 kez "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan tutuklaması talep edildi.
Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Muhammed Ebulhasan'ın, saldırgan Abdulkadir Masharipov ile birlikte Afganistan'daki Veziristan bölgesinde siyasi ve silahlı eğitim gördüğü ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Şüpheli Ebulhasan'ın, saldırgan ile eylem öncesi 4 kez görüştüğünün tespit edildiği kaydedildi.

"İŞ YERİNİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN İRTİBATI İÇİN KULLANDIRILMIŞ"
Saldırıyı planlayanlardan 'Tulpar' kod adlı DEAŞ militanıyla irtibatlı olan şüpheli Maıerdan Tuersun'un Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yerini DEAŞ militanlarının irtibat yeri olarak kullandırdığı ifade edildi. 'Tulpar' kod adlı DEAŞ mensubunun yardımcısı şüpheli Maımaıtalı NuerMaımaıtı'nın, telegram üzerinden 'Tulpar' kod adlı kişiyle çok sayıda görüşme yaptığının tespit edildiği belirtildi.

SURİYE'YE GEÇMEK ÜZEREYKEN YAKALANDILARI
Sevk yazısında şüphelileri Abulıkemu Maıtırehemu, Maımaıtıtuohetı Balatınıyazı ve Abudureheman Aıhemaıtıtuohet'in DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Hatay'dan Suriye'ye geçmek üzereyken yakalandıkları ifade edilerek, "Birlikte yakalanan şüphelilerden Aıhemaıtıtuohet'in üzerinde bulunan defterde patlayıcı madde ve bomba yapımını gösteren bilgiler elde edilmiştir" denildi.
Şüpheli Maımaıtıtuersun Sulaıman'ın kardeşi Muahmmed kod adlı şahsın halen Suriye'de çatışma bölgelerinde DEAŞ militanı olduğunun tespit edildiği, bu şüphelinin 'Tulap' ve 'Muhammed' kod adlı DEAŞ militanlarıyla irtibatlı olduğu belirtildi.

"EYLEMİN PLANLAYICILARINDAN SERT DE SEVK EDİLDİ"
Sevk yazısında şüpheli Abdurrauf Sert'in halen gözaltında bulunan DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren şüpheli Eyüp Korkusuz'un yardımcısı olduğu anlatılarak, "Reina eylemini gerçekleştiren saldırganın Esenyurt'ta yakalandığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) barındırıldığı evin kira kontratı fotoğraf olarak dijital ortamda şüpheli Abdurrauf Sert'in cep telefonundan elde edilmiştir. Reina eyleminin planlayıcılarındandır" denildi.
Terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod adını kullanan saldırgan Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyelleri bulunan DEAŞ üyesi şüphelilerin tutuklanması talep edildi.
(Başak Akbulut/İHA)
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