Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı

Saldırganla birlikte aynı evde yakalanan üç kadının 3 Afrika ülkesinden olduğu belirlendi. Teröristlerin, DEAŞ'e katılmak için gelen Afrika uyruklu kadınları kaldıkları sitede dikkat çekmemek için kullandığı ve alışveriş ihtiyaçlarının bu kadınlar tarafından görüldüğü öğrenildi.

DEAŞ'A KATILMAK İÇİN GELMİŞLER

Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alınmıştı. Yeni Şafak, katil Masharipov ve diğer DEAŞ'lı terörist ile birlikte kaldıkları evde yaklanan 3 kadına dair çarpıcı bilgilere ulaştı. DEAŞ'li iki teröristin kaldığı hücre evindeki kadınlar Senegal uyruuklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26). Kadınların DEAŞ'a katılmak için İstanbul'a geldikleri ve hücre evine çevrilen Esenyurt'taki dairede bir süredir kaldıkları belirlendi.

'AFRİKALI KADINLAR DİKKAT ÇEKMEZ'

Kadınların, teröristlerin kaldığı hücre evine alınmasının arka planında ise Afrika uyruklu olmalarının Reina operasyonu kapsamında dikkat çekmeme düşüncesi olduğu öğrenildi. Teröristlerin alışveriş ihtiyacını da bu kadınların giderdiği belirlendi.