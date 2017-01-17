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Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
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Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!

Ortaköy Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürülmesi, 71 kişinin de yaralanması olayının zanlısı Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı ev basın mensuplarına açıldı.

Masharipov'un sağ yakalanması için polisin özel bir ekip de oluşturduğu belirtildi. Polis operasyonunun izlerini taşıyan evde, iki çek yat, iki ayrı yatak, bir buzdolabı, çamaşır makinası ve gardırop dışında eşya bulunmuyor. Evde televizyonun bulunmaması dikkat çekiyor. Ayrıca evde, yakalanan kadınlara ait makyaj malzemeleri, kadın giysileri ve saç düzleştirici saç maşası da yer alıyor.

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'SEN DELİSİN' NOTU BULUNDU

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Evde, koli koli istiflenmiş yumurtalar ve sıvı yağ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapılan alışverişin ayrıntılı fişi, eve toplu gıda alımının yapıldığını, sık sık dışarı çıkılmadığını gösterdi. Buzdolabında dondurulmuş tavukla birlikte artık rengi değişen meyveler o son alışverişten kalma.

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Evin tüm odalarında tül yerine güneşlik bulunması da evdekilerin görünmemek için başvurdukları yöntemlerden biriydi. Operasyon sırasında polisin evde bularak el koyduğu 197 bin ABD Doları dışında, Libya ve Irak paraları ile bozuk eurolar da evin farklı bölümlerinde bulundu. 'Sen çok delisin' ve 'Seni Seviyorum Dina' yazılı bir notun yanısıra evde Kuran-ı Kerim de bulundu.

 KOMŞULARI SALDIRDI

Saldırganın yakalandığı 36 numaralı dairenin alt katında oturan Fikret Atar dün gece yaşananları anlattı. Atar, saldırganın yakalandığını anladıkları an komşularıyla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisin de bir tekme attığını söyledi. Atar, tepkinin polis tarafından engellendiğini de belirtti.

SİTEDE GÜVENLİK KAMERASI YOK

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Fikret Atar daireler satıldığında kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacağının söylendiğini ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını söyledi. Atar'ın anlatımına göre sitede yönetime başvurulmasına rağmen güvenlik kamerası sistemi bulunmuyordu.

20 DAKİKALIK MÜCADELE YAŞANDI

Reina saldırısını düzenleyen Masharipov'un sağ alındığı operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganın sağ alınması için, İl Emniyet Müdürü talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, saldırganın sağ yakalanması İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt'taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti.

Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı. Elde edilen bilgiler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi'nden özel ekip oluşturdu. Sivil ekipler, operasyon başlangıcı ile 23.40'da adrese girdi. Saldırgan polise direnmeye çalıştı. Ekiplere vurmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyon sonrasında yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 
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