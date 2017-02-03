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Reina saldırganının eşine tutuklama talebi
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Reina saldırganının eşine tutuklama talebi

İstanbul Ortaköy'de gece kulübü saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov'un eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, saldırganın eşi yakalanmadan bir gün önce çocuğunun DEAŞ'lı teröristlerce kaçırıldığı, saldırganın eşinin de eylemden önceden haberdar olduğu belirtildi.

İstanbul Ortaköy'de gece kulübü saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov'un eşinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, saldırganın eşi yakalanmadan bir gün önce çocuğunun DEAŞ'lı teröristlerce kaçırıldığı, saldırganın eşinin de eylemden önceden haberdar olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 11 şüpheli, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılığın sevk yazısında tutuklanması talep edilen şüphelilerden saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın yakalandıktan sonra gerçek kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullandığı belirtildi.

SALDIRGANLA BULUŞMAK İÇİN YTS EVİNE NAKLEDİLDİ
Sevk yazısında, şüpheli Nurullayeva'nın, birlikte saklandıkları şüpheliler Rakhnamo Zaıdzhankızı ve Gulsuya Tlegenova ile birlikte, Esenyurt'ta bulunan Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evinden kaçışlarının sağlanması ve saldırgan Masharipov ile buluşmalarının temini için şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov tarafından Pendik'te bulunan YTS evine nakledildiği anlatıldı.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER SALDIRGANIN EŞİ YAKALANMADAN BİR GÜN ÖNCE ÇOCUĞU KAÇIRDI
Şüpheli Zarina Nurullayeva'nın, kolluk güçlerince yakalanmadan bir gün önce barındırıldığı YTS evine gelen kimliği tespit edilemeyen iki DEAŞ militanınca saldırgan ile olan ortak erkek çocuklarının tespit edilemeyen YTS evine götürüldüğü kaydedilen sevk yazısında, "Şüpheli Zarina Nurullayeva, Reina eyleminin planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan soruşturma kapsamında tutuklanan 'Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşaripov'un ailesi ile birlikte eylem tarihine kadar aynı konutta Başakşehir ilçesinde 20 gün birlikte kalmıştır" denildi.

"SALDIRGANIN EŞİNİN EYLEMDEN ÖNCEDEN HABERİ VAR"
Yılbaşı gecesi saat 01.30 sıralarında şüphelinin eşinin, Reina saldırısı sırada soruşturma kapsamında tutuklanan İlyas Masharipov'un eşi Marhaba Abduloeva'ya 'Buralarda kalırsanız zarar görürsünüz' diyerek konuttan ayrıldığı ifade edilen yazıda, "Şüpheli bunun ardından DEAŞ militanlarınca Esenyurt'taki YTS evine götürülmüştür. Şüphelinin gerçekleştirilen eylemden önceden bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(Başak Akbulut/İHA)
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