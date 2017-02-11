11.02.2017 18:45 Reina saldırganı zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği saldırıda 39 kişinin ölümüne yol açan Abdulkadir Masharipov, zırhlı araçla cezaevine götürüldü. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediği saldırıda 39 kişinin ölümüne yol açan Abdulkadir Masharipov, zırhlı araçla cezaevine götürüldü.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne girerek yaptığı terör saldırısıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından Masharipov, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinden çıkarıldı. Zırhlı bir araca bindirilen Masharipov, polis eskordu ile adliyeden çıkarıldı. Masharipov'un Silivri Cezaevine götürüleceği kaydedildi.

(Alper Korkmaz - Caner SönmezİHA)

